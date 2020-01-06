Haberler » 3. Sayfa » İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı - Haberler

İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı

Malatya'da bunalıma giren bir şahıs, üst geçitten kendini boşluğa bıraktı.

06.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:13 İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı
'da bunalıma giren bir şahıs, üst geçitten kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Malatya- karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mezarlığı mevkiinde bulunan üst geçidin demir korkuluklarına çıkan şahsı gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatarak şahsı bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalışırken, şahsın atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Şahıs bir anda kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

İtfaiye, Malatya, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:06   Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
00:06   İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi - Haberler
23:57   Uçan çatı karşı apartmana ok gibi saplandı - Haberler
23:54   Irak Başbakanı yabancı askerlerin çekilmesi konusunda ABD Büyükelçisi ile görüştü - Haberler
23:45   Video | Üsküdar ve Balat'ta denizden haç çıkarma töreni: Bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler
23:29   Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi - Haberler
23:15   Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var - Haberler
23:12   Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar - Haberler
23:12   Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz - Haberler
23:00   16 yaşındaki genç, çocuk odasında televizyon izlerken bir anda kanlar içerisinde kaldı - Haberler
7.01.2020 00:19:53