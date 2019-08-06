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İtfaiyenin, araç motorunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiyenin, araç motorunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu kameradaİSTANBUL - Pendik'te park halindeki aracının motor kısmında bir yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

06.08.2019 09:59
İtfaiyenin, araç motorunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada
İtfaiyenin, araç motorunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada
İSTANBUL - Pendik'te park halindeki aracının motor kısmında bir yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi. Yavru kedi itfaiyenin uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te yavru bir kedi park halindeki otomobilin motor kısmına girerek burada mahsur kaldı. Aracına bindiğinde kediyi fark eden sürücü, aracını çalıştırmayarak durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için çalışmalarda bulundu. Araçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiyenin uğraşları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtuldu. Kedinin kurtulmasıyla çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken kedi de koşarak oradan uzaklaştı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uğraş veriyor. Kurtarılan kedi koşarak oradan uzaklaşıyor.

Pendik, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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