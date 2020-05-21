İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir polyester üretim deposunda çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi
21.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:25
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir polyester üretim deposunda çıkan yangına itfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi.

Yangın, Kızıltepe Sanayi sitesinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Hasret Acar'a ait polyester üretim deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dairesi Kızıltepe İtfaiye Grup Amirliği, yanıcı maddelerin bulunduğu depodaki yangına 3 araç ile müdahale etti.

Yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasının önüne geçerek olası bir olası faciayı önledi. Depoda patlama ihtimaline karşı yapılan uyarılara rağmen, vatandaşlar yangını cep telefonlarına kayıt yaparak izledi.

Depo tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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