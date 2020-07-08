İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi 3'üncü kattan 'dört ayak' üzerine düştü

Bolu'da, bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonun dışında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasında kaçmak isterken 9 metrelik yükseklikten yere düştü.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık mahallesi Şehitler caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki kapalı balkonun dışında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli merdivenle kedinin bulunduğu yere çıkarak kurtarma çalışması başlattı.

Kedinin yere düşmemesi için çok yavaş hareket eden itfaiye eri, mahsur kalan kediyi yakalayarak sepete koydu. İtfaiyecinin bir anlık dalgınlığından yararlanan kedi kaçmak için yeniden balkon demirlerine atladı. Demirlere tutunamayan kedi 9 metrelik yükseklikten apartmanın bahçesindeki yeşil alana düştü.

Dört ayak üzerine düşen kedi kaçarak uzaklaştı. - BOLU