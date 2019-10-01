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İtfaiyenin tarihsel gelişimi sergide anlatılıyor

Alaşehir'de İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

01.10.2019 13:34İtfaiyenin tarihsel gelişimi sergide anlatılıyor
Alaşehir'de İtfaiye Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan sergide itfaiyenin tarihini anlatan fotoğraflar, yaşanan afetler ve olaylarla ilgili fotoğraflar sergilendi. Açılan sergiyi ziyaret eden çocuklara balon hediye edilirken, minikler, itfaiyeci kıyafetleriyle fotoğraflar çektirme imkanı buldu.

Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 25 Eylül 1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda itfaiye sergisi açıldı. Sergiye ziyarete gelen ailelerin çocuklarına balon hediye edilirken, çocuklara itfaiyeci kıyafeti giydirilerek, fotoğraf çektirildi. Vatandaşlar itfaiye teşkilatının dünden bugüne gelişimine açılan fotoğraf sergisiyle tanıklık ederken itfaiye ekiplerinin doğal afetler, yangınlar ve arama kurtarma çalışmalarının konu edildiği fotoğrafları da dikkatle inceledi. Sergi gün boyunca Alaşehirli vatandaşların ziyaretine açık kalacak. - MANİSA

Demokrasi Meydanı, Alaşehir, İtfaiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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