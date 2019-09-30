Haberler » Güncel » Haber

İtfaiyenin Zorlu Koşulları Bu Sergide

"İtfaiye Haftası" etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu'da fotoğraf, araç ve ekipman sergisi açıldı.

30.09.2019 17:27İtfaiyenin Zorlu Koşulları Bu Sergide

Bu sergide araç ve ekipmanlarla itfaiyenin dünden bugün gelişimi anlatılırken, fotoğraflarla da zorlu koşullardaki mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için fedakârca çalışan itfaiyeciler haftasını kutluyor. Kutlama programı kapsamında Turgutlu'da Eski Belediye Binası önünde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraf, araç ve ekipman sergisi açıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören sergide araç ve ekipmanlarla yıllar içerisinde itfaiyenin gelişimi anlatılıyor.Sergide aynı zaman da, bazen bir anız yangına müdahale ederek bir hayvanı kurtaran, bazen de toprak göçüğünde yaralanan vatandaşı kurtarmak için mücadele eden itfaiyenin zorlu koşullardaki çalışmalarını yansıtan fotoğraflar sergileniyor.


Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05 Spor gazişehir gaziantep - göztepe maçının ardından
00:05 - Somali'de ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı
00:04 Yemen'in Hadramevt ilinde ham petrol sevkiyatı yeniden başladı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2019
00:00 Ordu'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
00:00 "Suudi Arabistan Ruhani'ye gerilimi azaltma mesajı gönderdi"
00:00 Haiti'de hükümet karşıtı eylemler sürüyor