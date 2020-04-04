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İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor

TOKAT'ın Zile ilçesindeki itfaiye binası, 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor.

04.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:52
İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor

TOKAT'ın Zile ilçesindeki itfaiye binası, 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor.

2010 yılında hizmete giden Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün çıkış kapılarına kumrular yuva yaptı. O tarihten beri itfaiye personeli, kumrulara sahip çıktı. İtfaiyeciler, yumurtaların telef olmaması için araçların olduğu bölüme yuva yaparak kumrulara yaşam alanı oluşturdu. Yeni yuvalarını benimseyen kumrular, geçen 10 yılda itfaiye binasında yaşamaya devam etti.Kumruların 10 yıldır binaya yuva yaptığını belirten itfaiye personeli İbrahim Hüyük, "Kuşlarımız itfaiye yapıldığı günlerde kapıların üzerine yuva yaparlardı. Kapıları kapatıp açtığımız için yumurtaları düşüyordu. Biz de yuvaları içeri kurduk. Baktık yuvalara gelmiyorlar ters çevirdik. Kumrular itfaiye binası yapıldığından beri hiç ayrılmadılar. 2 ayda bir yavruları çıkıyor. Durmadan burada yavru üretimi yapıyorlar. Kuş çiftliği gibi bir yer oldu burası. Biz de kuşlara sahip çıktık, göndermedik. Bazen yemlerini veriyoruz, kapıları açık bırakıyoruz. Kapılar kapalıyken içeride kuş kaldıysa, açsa mutlaka bir tanesi itfaiye erlerinin bekleme yaptığı yere giriyor. İçeride bizi uyarıyor, kapıları açıyoruz. Diğerinin karnını doyurmak için yemini alıp getiriyor. Bizim burada en çok sevdiğimiz sürekli yavru çıkarmaları oldu. Şu anda 4 yuvamız, 8 adet kuşumuz var" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Zile, Güncel
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