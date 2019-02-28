İthalat Arttı, İhracat Azaldı

Kaynak: İHA

İhracat 2019 yılının Ocak ayında, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak'ta dış ticaret açığı ise yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 72,5 AZALDIOcak ayında dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84'e yükseldi.MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 5,4 ARTTIMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6 arttı, ithalat yüzde 27,1 azaldı.(İHA)