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İthalat birim değer endeksi Ekim'de yüzde 6.8 azaldı

Dış ticaret endekslerinden ithalat birim değer endeksi Ekim'de yıllık yüzde 6.8 ve ihracat birim değer endeksi de yüzde 2.9 azaldı.

11.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:36İthalat birim değer endeksi Ekim'de yüzde 6.8 azaldı

Dış ticaret endekslerinden ithalat birim değer endeksi Ekim'de yıllık yüzde 6.8 ve ihracat birim değer endeksi de yüzde 2.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verlerine göre, ithalat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12.0, yakıtlarda yüzde 18.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.3 azaldı.

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi de, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.9, yakıtlarda yüzde 18.7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3.4 azaldı.

miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artarken; gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.4, yakıtlarda yüzde 100.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.2 arttı.

İthalat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 artarken; gıda, içecek ve tütünde yüzde 20.2, yakıtlarda yüzde 4.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13.8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Eylül ayında 167.7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.3 azalarak, Ekim ayında 165.6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ekim ayında 171.5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2.8 artarak 176.4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Eylül ayında 121.8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4.4 artarak 127.2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ekim ayında 108.1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 17.8 artarak, 2019 Ekim ayında 127.4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ekim ayında 99.4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4.2 puan artarak, 2019 yılı Ekim ayında 103.6 oldu. (Grafik)



İhracat, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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