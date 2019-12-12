Haberler » Ekonomi » İthalat rejimine ek karar - Ekonomi

İthalat rejimine ek karar

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

12.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:34İthalat rejimine ek karar
Avrupa Birliği ve 'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 45 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler (akülü ve dizel), kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları"nın ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:19 Türkiye, Libya ile yapılan mutabakatın tescili için BM'ye başvurdu - Ekonomi
12:12 TCMB repo ihalesine teklif gelmedi - Ekonomi
12:10 Ünlü erkekler Ramsey için objektif karşısına geçti - Ekonomi
12:10 "Etik ve Uyum Süreçlerinin Yönetimi" semineri - Ekonomi
12:10 Burgan Bank'ın 'İşveren Markası' bir yaşında - Ekonomi
11:21 Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek - Ekonomi
10:21 Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Rahmi Koç yer aldı - Ekonomi
10:20 Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi
09:58 Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu - Ekonomi
09:50 Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak - Ekonomi
12.12.2019 12:24:57