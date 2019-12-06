"İthalatı sonlandırmakta kararlıyız"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, hayvan ithalatının sonlandırılması noktasında son derece kararlı olduklarını belirterek, 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almadıklarını ve ihtiyaç olmadığı sürece de almayacaklarını kaydetti.



Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımsızı Akif Özkaldı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, daire müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 bütçesinin yüzde 54 buçuğunun tarım desteklerine ayrıldığını belirterek, "Biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmak adına 2020 yılı bütçesinin yüzde 54 buçuğunu tarımsal destekleri ayırdık. Böylece 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36,7 artışla tarımsal desteklemede en yüksek artışı sağlamış olacağız. Ben burada sizlerin nezaretinde hem Hazine ve Maliye Bakanımıza, hem de sayın Cumhurbaşkanımıza çiftçimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hükümetin hiçbir bütçe kaleminde yüzde 36 buçukluk bir artış yok. 16.1 milyar lira olan tarımsal desteklememizi bu yıl 22 milyar liraya çıkarmaya muvaffak olduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımızda bu konuda sizlerin tekrar bir teşekkür etmek istiyorum sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu.



"Son derece kararlıyız, ithalatı bitireceğiz"



Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlı olduklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "IPARD 6. Başvuru Çağrısı'nın bütçesini de 60 milyon Euro'dan 130 milyon Euro'ya çıkardık. Yine IPARD Hayvancılık Yatırımlarında da hibe oranlarını da yüzde 10 oranında arttırdık. Bununla ilgili de geçenlerde yapmış olduğum açıklamayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması kasten saptırmak, çarpıtmak isteyenler var. Ben kimsenin besicilerimizin, üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ekmeği ile oynamasına müsaade etmeyeceğiz. 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almıyoruz. Eski başvurulardan kalan ve gelen hayvanları sanki yeni başvuru alıyormuşcasına sektörü yanlış yönlendirmen isteyen bazıları var. Ben tekrar şunu söylüyorum; 26 Ekim'den itibaren yeni başvuru almıyoruz ve ihtiyaç olmadığı sürece de bunu da böyle devam ettireceğiz. 2018 yılına oranla 2019 yılında yapmış olduğumuz canlı hayvan ithalatları tam tamına yarı yarıya azaldı. Aynı hassasiyetle 2020'de de bestecimizin, yetiştiricimizin para kazanması maksadıyla bu hassasiyetimizi de sürdüreceğiz. Bir ihtiyaç olmadığı sürece de biz bu işlerin içerisinde olmayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA