İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bazı plastik ve mamulleri için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "plastik ve mamulleri" faslında yer alan polipropilenden ve katılma polimerizasyonu ürünlerinden olan "plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller" için kilogram başına birim gümrük kıymeti 3,5 dolar, "Diğerleri" için 3 dolar olarak belirlendi.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA