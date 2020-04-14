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İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, solar modül ve paneller için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

14.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:34
İthalatta gözetim uygulaması
İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, solar modül ve paneller için uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, fotovoltaik (solar) modül ve paneller için kilogram başına birim gümrük kıymeti 25 dolar olarak belirlendi.
Tebliğ, yayımını takip eden 30. günde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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