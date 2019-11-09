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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Güney Kore menşeli bazı kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.

09.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:56İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
Güney Kore menşeli bazı kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı açılan soruşturma tamamlandı.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli üretici Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. ve Tic. AŞ ile Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. AŞ'nin başvurusu üzerine açılan, Güney Kore menşeli "Diğerleri (yalnız dioktil tereftalat içerenler)" tanımlı muhtelif kimyasal ürünlerin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlandı.
Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, söz konusu kimyasalın LG Chem Ltd. firmasından ithal edilmesi durumunda CIF bedelinin (mal bedeli, navlun ve sigorta) yüzde 7,99'u kadar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. Bu şirket dışında yapılan alımlarda ise söz konusu oran yüzde 12,57 olarak uygulanacak.

Güney Kore, Ekonomi

Kaynak: AA

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