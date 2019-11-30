İtifak Holding Konyaspor: 3-1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), Ekrem Kan (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer (xxx), Talbi (xxx), Abarhoun (xxx), Orhan (xxx) (Dk. 90 Moroziuk ), Melnjak (xxx), Attamah (xxx), Abdullah (xx), Vetrih (xx) (Dk. 65 Sasse xxx), Umar (xxxx), Samudio (xx)(Dk. 83 Scepovic x), Oğulcan (xxx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan (x) - Diagne (xx), Anicic (x), Ferhat (x) (Dk. 46 Levan x), Skubic (xx), Jonsson (xx), Hadziahmetovic (x)(Dk. 82 Hurtado x), Miya (xx), Ömer Ali (xx), Milosevic (xx) (Dk. 69 Daci x), Bajic (xx)

GOLLER: Dk. 3 Oğulcan, Dk.10 Umar, Dk. 74 Sasse (Çaykur Rizespor) - Dk. 11 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

3'üncü dakikada İttifak Holding Konyaspor defansının hatalı pasında topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top Anicic'e çarparak kaleci Serkan'ı yanılttı ve filelerle buluştu. 1-0

10'uncu dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan kestiği ortada ön direğe hareketlenen Umar'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-0

11'inci dakikada Çaykur Rizespor defansından seken topla ceza alanı içerisinde buluşan Milosevic'in bekletmeden çektiği şutta top ağlarla buluştu. 2-1.

29'uncu dakikada rakibin hatalı pası ile orta alanda topla buluşan Oğulcan hızlı bir şekilde ceza sahasına doğru yöneldi. Oğulcan'ın ceza alanı içinden çektiği şutta topu kaleci Serkan kurtardı.

60'ıncı dakikada Attamah'tan aldığı topla ceza sahası sağ çaprazından Samudio'nun şutunda topun kaleye gitmesine kaleci Serkan yatarak engel oldu.

74'üncü dakikada Melnjak sol taraftan getirdiği topu orta alandan koşu yapan Sasse'nin önüne bıraktı. Bu oyuncu defans oyuncularını geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin sol tarafından filelere gönderdi. 3-1.

90'ıncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sasse'nin şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.