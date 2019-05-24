İtikaf nedir? 2019 itikafa ne zaman girilir? (Diyanetin itikaf için izin verdiği camiler)

İtikaf, cemaatle namaz kılınan bir mescitte veya mescit hükmünde bulunan bir yerde itikaf niyetiyle bir müddet kalmaktan ibârettir. Kelime anlamı ise bir şeye devam etmek, bir şeyi bekleyip durmak anlamına gelmektedir. İtikafa giren kimseye ise, mûtekif veya âkif denir. Haberimizde itikaf nedir, nasıl ve ne zaman girilir, itikafın sünnetleri nelerdir konularını ayrıntılı olarak inceledik.

İTİKAF NEDİR?

İtikaf, bir mescitte ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretten sonra her yıl Ramazan'ın son on gününde itikafa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem ile birlikte itikaf yaptığını nakleder.

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde İtikaf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s) Ramazan'ın son on gününde itikaf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikafı sürdürmüşlerdir".

Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılman her mescitte İtikafta bulunmak caizdir.

Mescitteki itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde İtikafta bulunabilir

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikaf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikafa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikaf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir.

İtikaf, bu sene Ramazan ayının 20. günü başlıyor. Yani 2019'da 25 Mayıs Cumartesi ile 3 Haziran Pazartesi günleri arasında itikafa girilecek.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

İtikaf yapmak isteyen kişi, itikaf niyetiyle mescit veya mescit hükmündeki bir yerde kalmaya başlayarak itikafa girmiş olur. Vaktini namaz, Kur'ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla değerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını gidermek için mescidi meşgul etmeyecek ve kirletmeyecek şeyleri mescide getirebilir. Mescitte yer, içer ve orada istirahat eder.

Mescidin içinde giderilmesi mümkün olmayan zarurî ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Ancak ihtiyacını giderdikten sonra hemen itikâf mahalline geri döner. Nafile itikaflar dışarıya çıkmakla bozulmaz. Ancak vacip itikaflar, zorunlu ihtiyaçlar dışında itikaf mahallinin terk edilmesiyle bozulur.

Ebu Hanife ve İmam Mâlik'e göre itikafın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur.

İTİKAFIN ŞARTLARI NELERDİR?



1- Niyet. Niyet diğer ibadetlerde şart olduğu gibi itikafta da şarttır. Niyet etmeksizin camide beklemek itikaf yerine geçmez.

2- Erkeğin beş vakit cemaatle namaz kılanan mescidde itikafa girmesi. İtikafın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de, sonra Mescid-i Aksâ'da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

3- Oruç. Vâcib olan itikaf için şarttır.

4- Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları. Cünüblük oruca mâni olmadığı için taharet, vâcib olan itikafta bile şart değildir. Onun için itikafa giren mescid içerisinde ihtilam olursa itikafı bozulmaz.

İTİKAFA İZİN VERİLEN CAMİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan ayının en önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadeti için her sene Türkiye genelinde belirli sayıda cami belirliyor. Yurt genelinde itikaf için hazırlanan camilerin listesine ise Başkanlığın ramazan ayı için hazırladığı ramazan sayfasından ulaşılabilecek.

Müslümanlar için büyük bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti, Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da büyük önem taşıyor.

Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada yer alan "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapıldığı takdirde, camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.

İtifaka İzin Verilen Camiler