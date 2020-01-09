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İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 104. yılı

Çanakkale'de, İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 104. yılı kutlamaları kapsamında "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" konseri düzenlendi.

09.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:06İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 104. yılı
'de, İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin 'dan tahliyelerinin 104. yılı kutlamaları kapsamında "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" konseri düzenlendi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TRT organizasyonuyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konseri öncesi konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 9 Ocak 1916'da son düşman çizmesinin Çanakkale topraklarını terk ettiğini söyledi.
Bu günün Çanakkale'nin geçilmez olduğunun dünyaya ilan edildiği gün olduğunu aktaran Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhunun bu topraklarda hiç eksik olmadığını, o kahramanları hiç unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek için sizlerle çalışıyoruz. Bu törenleri böyle güzel insanlarla beraber icra ediyoruz. Mehmetçiğimizin yapmış olduğu büyük vatan savunmasını, o kahramanlıkları bu millet hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Bu toprakları bize vatan yapanları rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun."
Konserde eserler, Zafer Albayrak, Yaprak Sayar, İlker Gökkaya, Barış Akpınar, Senem Akdemir, Ahmet Tuzlu, Gürsoy Babaoğlu, Dünya Tekin, Didem Dilara Duman, Mustafa Kemal Şimşek ve Özlem Üngör tarafından seslendirildi.
Etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

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