Itır Esen'in Pahalı Kıyafetler Giymesi Sosyal Medyada Olay Oldu

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen, şimdi de giyim tarzıyla sosyal medyada olay oldu.

TACI GERİ ALINMIŞTI

Kendisiyle aynı ismi taşıyan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Itır Esen'in yeğeni, seslendirme sanatçısını Hayri Esen'in torunu olan Itır Esen adını ilk olarak yaklaşık iki yıl önce güzellik yarışmasıyla duyduk. 2017'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, sonrasında ise 15 Temmuz şehitlerine yönelik yaptığı paylaşımlardan dolayı tacı geri alınan Esen, o dönem magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olmuştu. Sular durulunca moda haftalarında defilelere çıkan, reklam kampanyalarında yer alan genç model, son günlerde de Acun Ilıcalı ile birlikte anılmaya başlandı. Sevgili oldukları iddia edilen Esen, haliyle yeniden magazin basınının gündemine oturdu.

"ACUN'DAN SONRA STİLİ DEĞİŞTİ"

Itır, son bir kaç ayda değişen stiliyle de sosyal medyanın radarında. Daha önce dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini üzerinde göremediğimiz Esen, arka arkaya Balenciaga, Vetements, Burberry gibi markaların tasarımlarını giyince dedikodular da aldı başını gitti. Pek çok kişinin 'Acun'dan sonra stili de değişti' dediği Itır Esen için her ne kadar Şeyma Subaşı'nın stilini taklit ediyor dense de o, Subaşı gibi bir giydiğini bir daha giymemezlik yapmıyor. Bu konuda biraz daha tutumlu olan Esen, birkaç hafta içinde aynı kazağı 3 kez giyebiliyor. Ya da Balenciaga tasarımı bir çantayı her kıyafetiyle kombinleyebiliyor. Şu an için daha çok makul fiyatlı spor giyim markalarının kıyafetlerini tercih eden Itır Esen, Balenciaga yazılı 9 bin TL'lik Balenciaga kazağıyla da konuluşuluyor. Bir sosyal medya kullanıcısı Esen'in fotoğrafına, "Acun Ilıcalı'dan sonra kızın tarzı değişti. Ne kazanıyor ki bu kadar pahalı kıyafetler giyebiliyor." yorumunu yaptı.