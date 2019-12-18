İtirafçı olan FETÖ sanığına 1 yıl 11 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Kocasinan bölgesindeki bazı evlerden sorumlu muhasebecisi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sema K. (26), 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Sema K. hazır bulundu. Örgütün sözde Kocasinan bölgesinde bir dönem sorumlu olarak görev yaptığı ardından da bazı evlerden sorumlu muhasebeci olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sema K., etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek, mahkemeye yazılı savunma verdi. Örgütün kentte görev yapan sözde üst düzey yöneticilerinin isimlerini anlatan Sema K., "15 Temmuz'dan önce bu yapının böyle hain olduğunu göremedim. Şu an içinde bulunduğum durumdan dolayı utanç duyuyorum. Bildiğim her şeyi anlattım. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Sema K.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın verdiği ifadeleri samimi ve faydalı bulduğu gerekçesiyle cezayı 1 yıl 11 aya düşürerek, tahliyesine karar verdi.