İtirafçı Üsteğmene, Fetö'den 1 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen Üsteğmen Kadir Turan (30), etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kadir Turan ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı sanığa, daha önceki duruşmalarda itirafçı olarak, örgütün askeriyedeki mahrem yapılanması hakkında bilgiler verdiğini anımsatarak, son savunmasını yapmasını istedi. Sanık, "Belli bir süre, bu yapının gerçek niyetini bilmeden içlerinde bulundum. Ancak bundan dolayı da pişmanlığımı daha önce dile getirmiştim. Adaletinize güveniyorum" dedi.Mahkeme heyeti, sanığa, etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. - Kayseri