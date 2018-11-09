İtiraz Hakkımızı Kullanacağız"

Fenerbahçe
Sportif Direktörü Damien Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK
) sarı-lacivertli futbolculardan Jailson
'a 8, Soldado'ya ise 6 maç men cezası vermesini haksız bulduğunu belirtti.
Comolli, FB TV
'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar sonucunda Jailson ve Soldado'ya verilen cezaların adaletsiz olduğunu savunarak, "Bu kararın haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız taraflar da var. Soldado, Belhanda
tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Biri maç sırasında biri de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK'den çıkan kararlar daha iyi olabilirdi." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa
Ligi 4. hafta mücadelesinde Belçika
ekibi Anderlecht
karşısında istedikleri galibiyeti aldıklarını aktaran Comolli, "Anderlecht gerçekten güçlü bir ekip. İlk yarıda iyi savunma yaptık, diyebiliriz. Verdiğimiz fırsatları kullanamadılar. Ayrıca bizim de 4 tane pozisyonumuz var. Üçü Slimani'nin, biri de Hasan Ali'nin. Bu mutlak pozisyonlardan yararlanamadık. İkinci yarı ise elde ettiğimiz şanslardan faydalandık ve iki golle istediğimiz galibiyete ulaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu." diye konuştu.
Avrupa Ligi D Grubu'nda zorlu 2 maça daha çıkacaklarını vurgulayan Fransız futbol adamı, "Henüz grubu geçmedik. Birini evimizde diğerini deplasmanda oynayacağız. Avrupa Ligi'nde grubu geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak üst üste iki tane galibiyet aldığımızda grubu birinci olarak da tamamlayabiliriz. Tabii bu durumda Dinamo Zagreb
'in de puan kaybetmesini bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-lacivertli futbol takımının 2-0 kazandığı Anderlecht maçında bir gol atan ve bir asist yapan sarı-lacivertli futbolcu Mathieu Valbuena
'nın performansını da değerlendiren Comolli, şunları kaydetti:
"Performansı gerçekten harika. 2 maçta 2 gol, 2 de asist yaptı. Özellikle Galatasaray maçında Jailson'a vermiş olduğu pas çok etkiliydi. Onun kendine has özellikleri var. Alan bulmada, defansı zorlamada ve özellikle kendi takımı için kolektif futbolda çok katkı veren bir oyuncu. Üstelik Galatasaray maçına kadar çok da oynama fırsatı bulamadı. Bu da onu birazcık heyecanlandırdı. Oynama açısından coşkuluydu ve dün de Valbuena ortaya çıktı."
Comolli, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü İstanbul
'da yapacakları Aytemiz Alanyaspor
maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.