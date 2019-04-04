İtiraz Sayımında Son Durum Ne? CHP'den Açıklama Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart yerel seçiminin ardından AK Parti'nin itirazlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Öztrak, toplam 21 ilçede sayım kararı alındığını bildirirken bunlardan 5'inde tam sayım, geri kalanında da geçersiz oyların sayılacağını ifade etti. Öztrak, 3 ilçede sayımın bittiğini de duyurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanlığını CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti, seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek itiraz başvurusu yaptı. Başvuru üzerine seçim kurulu yeniden sayım kararı aldı.

FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan Öztrak, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"SONUÇTA ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YOK"

"Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukuki olması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

AK PARTİ: FATİH'TE SAYIM BİTTİ

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı şunları söyledi:

"Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah."