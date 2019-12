"İtirazım Var" oyununun galasına ünlü isimler katıldı

"Mandıra Filozofu" filmlerinin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, tek kişilik gösterisi "İtiraz Ediyorum" ile sanatseverlerle buluştu.

Bakırköy'deki Yasemin Yalçın Sahnesinde gerçekleşen gala gösterimine İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın'ın yanı sıra Hazım Körmükçü, Mert Turak ve Ünal Yeter'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "İlk defa böyle bir gala yapıyoruz. Geçen oyuna yapmamıştık. Buna gala yapıyoruz. Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sağ olsunlar, çok destek oluyorlar. Salonu açtılar." dedi.

Saçıntı, rol aldığı filmlerde olduğu gibi gülerek, eğlendirerek ve şarkılar söyleterek bir oyun sahneleyeceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Antikapitalist bir duruş sergiliyoruz, ama bu çok ciddi de anlaşılmasın. Filmlerimizde nasıl güldürmeye, eğlendirmeye, düşündürmeye çalışıyorsak, insanların zaten bildiklerini hatırlatmaya çalışıyorsak, bu oyunda da yine antikapitalist bir çizgide durarak güldürürken düşündürmeyi hedefliyoruz."

Mandıra Filozofu filminde canlandırdığı rolle büyük bir kesim tarafından sevilen başarılı oyuncu, filmin devamını çekmeyeceğini aktararak, "Ben bazı şeylerin tadında kalması gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma Mandıra Filozofu'nu devam ettirmek istemiyorum ama bizim çizgimiz belli. Bu çizgi de ta Nasreddin Hoca'dan bu yana devam eden, sosyal içerikli bir mizah. Bu çizgiyi devam ettirip, bu çizgide herhangi bir yamuk yapmadan, ona uygun başka filmler çekmek istiyorum." diye konuştu.

Müfit Can Saçıntı, yaklaşık 3 yıldır sahnede tek kişilik gösteri yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Beni seven izleyicilerle can cana muhabbet ediyoruz. Açıkçası onların desteğiyle 3 yıldır hayatta kalıyorum. Sinemaya göre tiyatronun farkı, kahkahaları, alkışı canlı duyuyor, sevgiyi canlı görüyorsun. Bu çok büyük bir şans ve özellik. Sevildiğini, takdir gördüğünü hissediyorsun. Bu dünyaya niye geliyoruz? Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.' Biz tiyatro sahnesinde sevdiğimizi ve sevildiğimizi hissediyoruz. Bizim gibi bu işlerle uğraşanlar için hayatın gerçek tadı ve anlamı bence tiyatro sahnesinde."

Önceki oyunu 60 ülkede sahnelediğinin altını çizen başarılı oyuncu, yeni oyunu için de görüşmelerin yapıldığını kaydederek, Almanya'da gerçekleşecek "Türk Alman Kabare Günleri" ile "Türk Tiyatro Festivali"ne katılacağını aktardı.

"Sahne heyecanı hiç bitmemeli"

Başarılı oyuncu Yasemin Yalçın, Saçıntı'yı çok sevdiklerini belirterek, "Bu tiyatroyu oluşturmaya çalıştığımız zaman, hep kendimizi düşünüyorduk, 'oyun yapacağız, provalara gireceğiz.' diye. Böyle günler aklımızdan geçmiyordu. Böyle şeylere de vesile olmak çok güzel. Müfit Bey'i uzun yıllardan beri tanıyoruz." dedi.

Oyuncu için heyecanın hiç bitmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Ve Perde adlı oyunu şubat ayından beri oynuyorum. Her oyun öncesi mideme bir kramp yapışır, sahneye girinceye kadardır bu. Sahneye girince hiçbir şey yokmuş gibi olur. İlyas'ın da dediği gibi, heyecan hiç bitmemeli. Heyecan aynı zamanda bir mücadele anı." ifadelerini kullandı.

Komedyen, oyuncu İlyas İlbey, Saçıntı'yı kendi sahnelerinde misafir ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müfit Bey ile ben yaklaşık 30 yıldır zaten çalışıyorum. Müfit Bey, Yasemince'de ve başka projelerimizde bize yazar olarak çok destek verdi, çok yol aldık. Onun kalemini, mizahını biliyorum. Onun dışında Mandıra Filozofunu da birlikte yaptık. Ben de orada oynadım. Çok seviyorum kendisini. Sahne üzerinde de beni çok şaşırttı. İnanılmaz bir performansı var. Güçlü kalemini ve seyirciyle iletişimini çok sevdim, önceki gösterisinde."

Meslekte 43. yılına girdiğinin altını çizen İlbey, tiyatroyla yatıp yine tiyatroyla kalkan insanlar olduklarını vurgulayarak, "Tabii ki en ufak boşlukta, arkadaşlarımızın oyunlarını, yeni çıkan oyunları izlemek isteriz. Onun dışında da bu salon tiyatrocuların sahnesi. Biz bir oyun oynuyoruz ama kim isterse gelip perdelerini açıp oynuyor. Burası onun için var." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyunculuğun temelinde yatan şey zaten samimi olmaktır"

Oyuncu Hazım Körmükçü de tek kişilik oyun sahnelemenin "tiyatronun er meydanı" olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Tek kişilik oyun, hele bir anlatıcıyı oynamak çok zordur. 'Böyle ustaların yanında sahneye çıkmak beni heyecanlandırıyor.' dese de sahne üzerinde bir anlatıcıyı oynamak, dünyanın en zor işlerindendir. Bence zoru başarıyor ve bunu samimiyetle dile getirmesi çok önemli bence. Müfit, çok samimi. Mandıra Filozofu'nda da gördüğümüz kadarıyla, sanki bizim içimizden bir parça, sokakta tanıdığımız insan kadar rahat. Oyunculuğun temelinde yatan şey zaten samimi olmaktır. O samimiyeti de ister sahne üstünde ister kamera önünde yalın bir şekilde anlatmaktır. O yüzden onun sıcaklığına ve samimiyetine çok inanıyorum."

Oyuncu arkadaşları kendisini izlemeye geldiğinde heyecanının kat be kat arttığına vurgu yapan Körmükçü, "Kalp atışlarımız çok daha fazla olurdu. Yıldız Kenter, Müşfik (Kenter) Hocamız, Haluk Kurtoğlu ve Cihan Ünal gibi önemli ustalar oyunumuzu izlemeye geldiğinde normal performansımızın daha çok üstüne çıkıp daha iyi oynamamız gerektiği duygusuna kapılır ve çok heyecanlanırdık. O yüzden Müfit'in bugünkü heyecanına katılıyorum." dedi.

"Bizim için çok büyük bir heyecan olacak"

Oyunu izlemeye gelen "Mucize 2: Aşk" filminin başrol oyuncusu Mert Turak da Saçıntı ile artık ağabey kardeş gibi olduklarına işaret ederek, gala gibi önemli etkinliklerde de yalnız bırakmadıklarının ifade etti.

Turak, Saçıntı'nın oyunculuğunu çok beğendiğini belirterek, onun büyük hikaye anlatıcısı, meddah ve komedyen olduğunu kaydetti.

Oyuncu Ünal Yeter de Saçıntı'nın kendisini alçakgönüllü bir şekilde ifade ettiğini aktararak, "Söylediğinden çok daha fazlasını yaptığını biz zaten izliyor, görüyor, takip ediyoruz. Bu akşam da onun ilk gösteri akşamı. Yalnız bırakmak istemedik. Bize usta diye hitap ediyor ama hiç öyle bir şey yok. O bizim ağabeyimiz, biz onun kardeşiyiz. Onu sahnede izlemek de bizim için çok büyük bir heyecan olacak." diye konuştu.

Oyuncuların birbirini desteklemesinin önemine de değinen Yeter, şöyle devam etti:

"Tiyatro yapan, bu işe gönül vermiş insan sayısı aslında çok fazla değil. Eğer herhangi bir destekçiniz, sponsorunuz olmadan bu işi yapıyorsanız mutlaka birilerinin desteğine ihtiyacınız var ama bu desteğin meslektaşlarınız tarafından yapılması ayrı bir güzellik. Çünkü bunun kıymetini bilen insanlar size destek oluyor. O yüzden Müfit abi ne zaman gösteri yapsa biz de istiyoruz ki gelelim, izleyelim, gülelim, eğlenelim."

Müfit Can Saçıntı'nın kaleme aldığı, müziklerini Ateş Arya'nın yaptığı canlı müzikli tek kişilik güldürü, 5 Ocak 2020'de yeniden izleyiciyle buluşacak.

