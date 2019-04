İtirazlar, Sonucu Değiştirecek Nitelikte"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısıyla düşündüğümüz zaman, her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte." dedi.Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Büyükgümüş, belediye başkanlığı seçimleri için bugün saat 14.30 itibariyle itirazlarını Merkez İlçe Seçim Kurulu'na ilettiklerini ve itirazların değerlendirildiğini belirtti.Büyükgümüş, kendilerine emanet edilen oyların güçlü şekilde takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Tespit ettiğimiz maddi hatalar var, sandık birleştirme tutanakları oluştururken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345'e düşüyor. Sandık sayısıyla düşündüğümüz zaman, her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte. Çok az yani. Her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Burada etraflıca gayet güzel bir çalışma atmosferinde ele alınıyor. Biz de burada hem adayımız hem il başkanımız hem milletvekilimiz olayın takipçisiyiz."Büyükgümüş, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki belediye başkanlığı seçimine de itiraz ettiklerini belirterek, "Orada 2 oy farkıyla geride gözüküyoruz ama bizim elimizdeki donelerde burada da seçimi kazandığımız gözüküyor. Onun da itirazlarını yaptık. İlçe Seçim Kurulu değerlendiriyor." şeklinde konuştu.- CHP'nin Çınarcık ilçesindeki itirazıCHP'nin Çınarcık ilçesindeki itirazıyla ilgili de bilgi veren Büyükgümüş, şu anki rakamlara göre AK Parti adayının 16 oy farkla önde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"İlçe Seçim Kurulu ilk toplantısını tamamladı. Yarın saat 09.00'da bir hususu daha görüşmek için bir araya gelecek ama hem itirazların konuları hem edilme şekli bakımından seçim sonucunu değiştirecek yahut başka bir karara neden olabilecek herhangi durum yok. Arkadaşlarımızın da demokratik hakkıdır. Gelirler itirazlarını ederler ama şu an itibariyle onların da sahip olduğu itiraz süresi bitti. Başka bir duruma itiraz edemezler. İtirazları da göz önünde bulundurulduğu zaman biz şunu söyleyebiliriz; Çınarcık'ın belediye başkanı Numan Soyer'dir. İnşallah sayımlar, dökümler, buradaki çalışmalar da bittiği zaman, merkezde de karara bağlandığı zaman Yalova'nın belediye başkanı Yusuf Ziya Öztabak olacaktır."Basın açıklamasında Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile Çınarcık Belediye Başkan Adayı Numan Soyer eşlik etti.