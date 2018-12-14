İTK'dan Nedim Uysal'a "İş'te Başarı Ödülü"

İzmir Özel Türk Koleji'nin kurucusu, eğitimci, merhum Bahattin Tatış'ın değerleri ve ilkelerini yaşatmak, kendi alanında başarı gösteren ve yarattığı değerlerle gelecek nesillere ışık tutan kişileri onurlandırmak ve Bahattin Tatış'ın kendi ifadesiyle"Yarınlarda Var Olmak" için çalışan, bugünün üstün değerlerini bir kez daha tanıtmak amacıyla düzenlenen "Bahattin Tatış Yarınlarda Var Olmak Ödülü" Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal'a verildi. İş'te Başarı Ödülü'nün sahibi olan Nedim Uysal'a plaketini İTK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış takdim etti.

DÜRÜSTLÜK VE ÇOK ÇALIŞMA

Törende konuşan Nedim Uysal, kendisine layık görülen bu ödül için İTK ailesine teşekkür etti. İş yaşamında başarılı olmak için dürüstlük ve ahlaklı çalışma prensiplerinin önemli olduğunu ifade eden Uysal, "Hayatım boyunca çalıştım. Tek düsturum çok çalışmak, dürüst, ahlaklı olmak ve ailem başta olmak üzere insanlara sevgi ile yaklaşmak oldu. Bugün burada bu ödülü tüm Norm ailesi adına alıyorum" dedi.

İTK Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatış konuşmasında, "Sayın Bahattin Tatış, babam, hayatının tümünü eğitim öğretime adamış ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmesini sağlayacak yegâne şeyin iyi bir eğitim öğretim olduğuna inanarak yaşamını sürdürmüştür. Biz öğrencilerimizin yalnızca eğitim başarılarıyla yetinmeyen disiplini yaşamın her alanında benimseyen, sorgulayan ve eleştirel hakka sahip olan diğer yaklaşımlara yaşam biçimlerine saygı duyan, evrensel ahlak ilkelerini önemseyen, çevreye ve doğaya duyarlı, erdemli, çağdaş, laik ve Atatürkçü gençler olması bizim için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Törende Nedim Uysal dışında Eğitime Katkı Ödülü'nü Prof. Dr. Murat Barkan, Sporda Başarı Ödülü'nü Efe Cetiz ve Elifsu Erol, Bilime Katkı Ödülü'nü Prof. Dr. İsa Durmaz, Yaşama Katkı Ödülü'nü Filiz Sarper ve Sanata Başarı Ödülü'nü ise İbrahim Yazıcı aldı.