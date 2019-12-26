İTO 2020 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

İTO 2020 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri Toplantısı, İTO Meclisinde gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA
Bütçe Komisyonu Başkanı Osman Akyüz'ün yaptığı değerlendirmeyle 2019 tahmini gelir ve giderleri ile 2020 bütçesi meclise sunuldu. Gerçekleştirilen oylamada, yeni yıl bütçesi net 439 milyon 199 bin 8 lira olarak kabul edildi.
Böylelikle geçen yıl 374 milyon 865 bin 8 lira olan İTO bütçesi, 2020'de yüzde 17,16 artmış oldu.
Toplantıda ayrıca İTO 2020 Yılı İş Programı da oy birliğiyle kabul edildi.