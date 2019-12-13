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İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:58İTO Başkanı Avdagiç, AA'nın
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Avdagiç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye'de ve dünyada gündemi etkileyen önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
Şekib Avdagiç, kategorisinde Faiz Ebu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Avdagiç, "Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gelenekselleşen "Yılın Fotoğrafları" oylamasıyla Anadolu Ajansı'nın (AA) bir kez daha kalitesinin ortaya çıktığına dikkati çeken Avdagiç, AA çalışanlarına başarılar diledi.

İstanbul Ticaret Odası, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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