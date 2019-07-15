İTO Başkanı Avdagiç: "Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak. 15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Ataturk Havalimanı'nda yapılan anma etkinliğine katıldı.



İTO'ya üye 420 binden fazla işletmeyi temsil eden Oda Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, kurulları ve personeli, "15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır" diyerek toplandı.



İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki resmi tören alanına yürüyüş gerçekleştirdi.



İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk milletinin övünç madalyalarından biri olduğunu söyledi. Avdagiç, "15 Temmuz, Türk milletinin 3 yıl önce yazdığı çağdaş bir zafer destanıdır. 15 Temmuz Türk milletinin tarihi sıçrama anlarından biridir. Türk halkı; 100 yıl önce ülkemizi manda altına sokmak isteyenlerden farkı olmayan ipotekli kimlikler taşıyan darbecilere, ihanetlerinin bedelini ödettirmiştir" dedi.



15 Temmuz'un hiç şüphe yok ki aynı zamanda ekonomimize yönelik bir operasyon girişimi olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, "Daha da önemlisi 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye ekonomisini durağanlaştırma ve çökertme hareketidir. Türk iş dünyasının her mensubu, girişimcisinden emekçisine kadar bu niyeti ve eylemi fark etmiş, çelikten bir Çanakkale setini daha o gece Atatürk Havalimanı'na ve Türkiye'nin her cadde ve meydanına kurmuştur. Böylece halkımız istiklalimize de, iktisadımıza da sahip çıkmıştır" diye konuştu.



Avdagiç, "Biz de kazanımlarımızın korunması noktasında, iş dünyası olarak da bu hain girişime karşı yekvücut olduk. 420 bin üyemiz adına Türk milletine söz veriyoruz ki, 15 Temmuz zaferini de, o gece halkına silah sıkan hain FETÖ darbecilerini de asla unutmayacağız" ifadesini kullandı. Avdagiç, 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizi de şükranla andıklarını kaydetti.



İstanbul Ticaret Odası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizin hatıralarını, İTO'nun sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir kısa film ile de yad etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA