İTO Başkanı Avdagiç: "Hem terörü bertaraf ederiz hem ekonomiyi büyütürüz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Terör, Türkiye 'ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüşmüştür. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf edeceğiz. Hem de aslanlar gibi ekonomimizi geliştirip büyüteceğiz." dedi.Avdagiç, İTO'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada,Bakan Soylu'yu ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını dile getirdi. Avdagiç, "Sayın bakanımız yiğitliğin lafla değil icraatla olduğunu dosta düşmana gösterdi. Tüm bunlara şahitlik eden aklıselim sahibi herkes kabul edecektir ki onun tek derdi vatanıdır. Memleketin selametidir, milletin birliğidir." ifadelerini kullandı.Ekonomik açıdan büyüyüp gelişmede emniyet teşkilatının büyük payı olduğunu vurgulayan Avdagiç, üretim ve ticaretin ancak güvenli ortamlarda büyüdüğünü kaydetti.Bu ortamın sağlanmaması durumunda, sermayenin güvenli yerlere kaçtığını aktaran Avdagiç, "Bu yüzden rakamlar açıklandıkça gördüğümüz ihracat rekorlarında, üretim artışlarında, iş dünyasının yanı sıra onlara güvenli ortamı sağlayan güvenlik güçlerimizin de katkısı büyüktür. Bir başka deyişle; üretimin çarkları tıkır tıkır işliyorsa, biz bunu güvenlik güçlerimize de borçluyuz. Bu yüzden huzurlarınızda sayın bakanımızın nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Terörün Türkiye'ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüştüğüne dikkati çeken Avdagiç, "Son 15 ay içinde sadece ekonomik alanda değil, terörizme karşı da uluslararası düzeyde şanlı bir mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliğinde hem askeri, hem diplomatik alanda önemli ve sonuç alıcı hamleler yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf edeceğiz. Hem de aslanlar gibi ekonomimizi geliştirip büyüteceğiz." açıklamasında bulundu."Cumhurbaşkanımızı da ağırlayacağız"Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir süre önce İTO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, odamızın faaliyetleriyle ilgili bilgi arz ettim. Bazı talimatları ve tavsiyeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektiften odamız ve iş dünyamız adına çok istifade ettik, istifade etmeye de devam edeceğiz. İnşallah, yakında meclisimizde Cumhurbaşkanımızı da ağırlayacağız" dedi.Günümüz dünyasında rekabetin sadece ekonomik alanla sınırlı olmadığını, çok rahat insanlık dışı yöntemlerin de kullanıldığını ifade eden Avdagiç, şunları söyledi:"Bu araçların en önde gelenlerinden biri de ne yazık ki terörizm. Biz bu yöntemi yakından biliyoruz. Çünkü 1980'den beri ülkemize yönelik sistematik olarak yürütülen böylesi bir tezgahla karşı karşıyayız. Bu hamleler sayesinde dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı Suriye'de ülkemize karşı bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. İlk defa masada da kazandık. Bu vesileyle, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi ve milletimizi koruyan, teröristlere geçit vermeyen başta Mehmetçiğimiz olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emekçimizin eli üretim tezgahında, Mehmetçiğimiz eli de tetikte oldukça, ülkemiz Cumhurbaşkanımızın koyduğu gelişmiş ilk 10 devletten biri olma hedefine ulaşacaktır.""Terör ülkemize karşı koz olarak kullanılmıştır"Avustralya merkezli The Institute for Economics and Peace'in hazırladığı 2019 Küresel Terörizm Endeksi'nden rakamlar paylaşan İTO Başkanı Avdagiç, rapora göre terörün dünyaya 2019 yılı tahmini maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu kaydetti.Avdagiç, şöyle devam etti:"Biz de terörden etkilenen ülkelerden biriyiz ve ülkemizin bekası için bu harcamaları yapmak zorundayız. Ama bu, bir şeyi daha gösteriyor; terör ülkemize karşı bir koz olarak kullanılmıştır. Türkiye, tüm gücünü ekonomiye değil, terörle mücadeleye harcamak zorunda bırakılmıştır. Bu anlamda terör, Türkiye'ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüşmüştür. Terör, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını önlemek için 'devletimizi ve milletimizi zincirleme girişiminin' aracı olarak kullanılmıştır."Geçmişte marjinal gruplar olarak görülen terör odaklarının adeta mutasyona uğratılarak devasa canavarlar haline getirildiğine dikkati çeken Şekib Avdagiç, "Hatta daha da ileri gidilerek dünyanın çeşitli bölgelerinde irili ufaklı terör devletçikleri oluşturuldu. Bunlar, sömürgeci güçlerin silahlı gücüne dönüştürüldü. Terör, gelişmenin, refahın ve mutluluğun en etkili zehridir. Gelişmeye harcanması gereken para, terörle mücadeleye ve yıkımın onarımına sarf edilir." şeklinde konuştu."Fitch'i, diğerleri de örnek alacak"İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere de değindi.Eylül sonu ve ekim ayı başından itibaren dünyadan gelen temel bazı öncü göstergelerde aşağı yönlü eğilimin hız kestiğine yönelik işaretler bulunduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Bunda iki unsur etkin. Birincisi, hem gelişmiş, hem de gelişen ülkelerde uygulanan genişlemeci politikalar. İkincisi ise ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden gelen olumlu haberler. Ancak bu verilerin toparlanma eğilimine girdiğini söylemek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ekonomisindeki gelişmelere, uluslararası kuruluşların kayıtsız kalamadıklarına değinen Avdagiç, şunları kaydetti:"Yaptıkları haksızlıkları göz ardı ederek, dengelenme sürecinin başarısını teslim etmeye başladılar. Mesela uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin görünümünü iyileştirdi. Bu, geç kalınmış bir iyileştirme. Ama çok uzun süredir Türkiye'ye karşı adeta kazık çakmışçasına negatif bakmakta ısrar eden bir cephenin artık pozisyon değiştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Fitch'in hareketlerinin diğer uluslararası derecelendirme kuruluşlarına örnek olacağını düşünüyorum."