İTO Başkanı Avdagiç: "İvme Finansman Paketi doğru hedef"

İTO Başkanı Avdagiç, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İvme Finansman Paketi için "İvme Finansman Paketi ile doğru bir hedef ortaya koyuluyor. Bu paketi, firmaların katma değerini, milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz. Elbette en etkili şekilde uygulanması için de bir seferberliği hep birlikte başlatmalıyız" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı İvme Finansman Paketi ile ilgili değerlendirme yaptı. Avdagiç, "Doğru bir hedef ortaya koyuluyor. Bu paketi, firmaların katma değerini, milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz" dedi.
Avdagiç, yaptığı açıklamada, pakette önceliğin katma değerli üretime verilmesini yerinde bir strateji olarak gördüklerini belirterek, "Elbette en etkili şekilde uygulanması için de bir seferberliği hep birlikte başlatmalıyız" ifadesini kullandı.
Destek programının orta ve uzun vadeli etkiler oluşturabilecek bir program olduğunu vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, "Adım çok doğru. Diğer yandan bu yöndeki politikaların kısa vadede çözüm bekleyen konulara ilişkin uygulamalarla desteklenmesi de etkiyi artırır. Ayrıca önümüzdeki dönemde özel bankaların bu protokole katılmalarını da ümit ediyoruz" dedi.
Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "Rekabet gücümüzü artıracak, bizi teknolojik çağa taşıyacak her politika adımını önemsiyoruz ve destekliyoruz. İvme Finansman Paketi'nde yer alan özellikle uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı, iş dünyasının yatırım iştahını artıracaktır. Destek mekanizmasının çalışması, dış dengeye kalıcı olarak olumlu etki yaparken, istihdamda artış sağlayabilecektir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatındaki payını yüzde 3.9'dan yüzde 10'a çıkarmak, ülkemizdeki ekonomik atmosferi tamamen değiştirir. Türkiye bilgiyi yeniliğe dönüştürecek ve bu yeniliğe kullanacak süreci başaracaktır". - İSTANBUL
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Kaynak: İHA