17.07.2019 16:55
Haberler» Güncel» Haber

İTO Başkanı Avdagiç'ten Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama

İTO Başkanı Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erbil'de Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Erbil'de Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Irak'ın Erbil kentinde Türkiye başkonsolosluğu görevlisine karşı düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
"Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluk görevlisine yönelik alçakça saldırıyı nefretle lanetliyoruz. Bu menfur saldırıda şehit düşen başkonsolosluk görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar diliyoruz. Kirli tezgahlarını sürdürmek için terörü ve teröristleri bir maşa gibi kullananlar, bilmelidirler ki, şehitlerimizin kanlarının her damlasından sorumludurlar. Eminiz ki Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere hak ettikleri cezayı verecektir. Hiçbir saldırı ve karanlık emel, Türkiye'yi, ülkesinde olduğu gibi bölgesinde de barış ve huzuru temin etme gayretinden alıkoyamayacaktır."
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:34   Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
20:33   Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak
20:32   Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi
20:30   AK Parti'den şehit kabirlerine ziyaret
20:30   Eski Pakistan Başbakanı Abbasi yolsuzluk suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
20:29   Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
20:28   Adıyaman'da aranan zanlı yakalandı