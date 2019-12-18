Haberler » Ekonomi » İTO'dan 950'nci yılında 'Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği' kitabı - Ekonomi

İTO'dan 950'nci yılında "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Yusuf Has Hacib'in 950 yıl önce kaleme aldığı ve Türk-İslam tarihinin oluşmasında çok önemli bir başlangıç noktası olan Kutadgu Bilig eserinde anlatılan öğretiler hakkındaki yorum ve makaleleri kitap haline getirdi.

18.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:22İTO'dan 950'nci yılında
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Yusuf Has Hacib'in 950 yıl önce kaleme aldığı ve Türk-İslam tarihinin oluşmasında çok önemli bir başlangıç noktası olan Kutadgu Bilig eserinde anlatılan öğretiler hakkındaki yorum ve makaleleri kitap haline getirdi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabında, Yusuf Has Hacib tarafından 1069'da yazımına başlanan ve dönemin Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulan Kutadgu Bilig öğretisinde anlatılanları, günümüzün fikir ve bilim insanları yorumluyor.

Uygur Türkçesi ile yazılan ve günümüz Türkçesi ile "Mutluluk Veren Bilgi", "Devlet Yönetme Bilgisi" anlamına gelen Kutadgu Bilig, Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnsanı merkeze alan Kutadgu Bilig, insanları iyi bir siyasetle idare edip dünyada ve ahirette mesut olmaları için alınacak yolları gösteriyor. Eserin, İslami Türk edebiyatının bilinen ilk şair ve düşünürü Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmış olması da ayrı bir önem taşıyor.

İTO'nun yayımladığı kitapta, 6 bin 645 beyitten oluşan ve Mesnevi tarzında kaleme alınan Kutadgu Bilig eserindeki öğretiler, çeşitli üniversitelerin felsefe, edebiyat, ilahiyat, uluslararası ilişkiler ve psikoloji bölümlerinde görev yapan akademisyenler tarafından yorumlanıyor.

"Bu eseri yayımlamaktan kıvanç duyuyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, eserin Türklerin İslam ile tanışma sürecinin sonlarında kaleme alınan ilk manzum siyasetname olma özelliği taşıdığını ve bulunduğu coğrafyanın tüm kültürel kodlarından istifade ettiğini belirtti.

Kuralay, eserin, hem düşünsel hem de üslubu bakımından özgün olması ve farklılığı yakalamasının, onun değerini daha da artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İTO olarak Kutadgu Bilig'in önemini anlatan, çeşitli fikir ve bilim insanlarımız tarafından yazılan makalelerden oluşan bu eseri yayımlamaktan kıvanç duyuyoruz. Türk-İslam kültürünün başyapıtı niteliğindeki bu öncü eserin yaygınlaşıp anlaşılması yolunda doğru bir iş yapıyor; doğruluğun daim olmasına gayret ediyoruz."
Kitabın editörü Prof. Dr. Mehmet Günenç de "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabının yazılma sürecinin UNESCO'dan gelen yazı ile başladığını belirterek, "Kutadgu Bilig, kültürel tarih şuurumuzun oluşmasında bir başlangıcı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:22 '500 milyon dolar borç' ile ilgili açıklama - Ekonomi
16:22 Erkan Yağcı yeniden AKTOB başkanı seçildi - Ekonomi
16:20 Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor - Ekonomi
16:20 KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 2019 yılını değerlendirdi - Ekonomi
16:13 Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük - Ekonomi
15:47 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor - Ekonomi
14:24 Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek - Ekonomi
14:12 Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama - Ekonomi
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt - Ekonomi
18.12.2019 16:31:43