İTO'dan “fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız” mesajı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com