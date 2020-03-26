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İTO'dan “fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız” mesajı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:51
İTO'dan “fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız” mesajı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi

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