İTO'dan “fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız” mesajı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.
26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:51
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İstanbul Ticaret Odası, Ekonomi