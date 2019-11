İTO'dan ihracatta 'Gate of Business' atağı

İTO'dan ihracatta 'Gate of Business' atağıİTO Başkanı Avdagiç: "Tüm sektörlerimiz için ihracatın kapısını, İstanbul 'dan dünyaya açıyoruz"8 ülkeden 500 ithalatçı firma, kumaş ve tekstil sektörü B2B görüşmeleri için geldikleri İstanbul'da alım masasına oturduİSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası tüm sektörlerde yabancı ülkelerdeki büyük ithalatçı firmaların yetkililerini İstanbul'da, Türk alıcı firmalarla buluşturmak amacıyla 'Gate of Business (İş Kapısı)' temasıyla bir çalışma başlattı. İTO, yeni konseptin ilk etkinliğini Türk ihracatının en güçlü ve öncü sektörlerinden kumaş ve tekstil aksesuarları sektörü için gerçekleştirdi. Bu kapsamda kumaş ve tekstil aksesuarları sektöründeki üyeleri için 8 ülkeden yaklaşık 500 alıcı firma İstanbul'a geldi. Dün başlayan ve bugün devam eden 'Textile B2B Istanbul' adı verilen iki günlük organizasyona Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Polonya'dan ithalatçı-alıcı firmalar katılıyor. Katılan firmaları temsil eden yetkililer, İTO üyesi 86 firmanın temsilcileri ile İstanbul'da bir otelde satın alım masasına oturdu. Türk firmaları, ithalatçı firmalarla birebir iş görüşme yaparak birçok anlaşmaya imza attı. Ayrıca iki günde yaklaşık 4 bin 500 B2B görüşmesinin yapılması planlanıyor.Etkinliğe İTO Başkanı ŞekibAvdagiç de katıldı. Avdagiç, firmaların stantlarını dolaşarak ihracatçı firmaları tebrik ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Tüm sektörlerimiz için ihracatın kapısını, İstanbul'dan dünyaya açıyoruz" dedi.2019'u 'Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Avdagiç, bu planın en önemli ayağının ihracata dönük somut işbirlikleri oluşturmak olduğunu belirtti.ŞekibAvdagiç açıklamasına şöyle devam etti: "2023 yılında Türkiye'nin yıllık ihracatını 226.6 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen 'İhracat Ana Planı'na en yüksek katkısı sağlamak için geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimize kumaş ve tekstil aksesuarları sektörlerine yönelik uluslararası B2B etkinliğiyle yeni bir tuğla daha ekledik. Uluslararası alıcı firmalarla üretici firmalarımızı bir araya getirmek ve onlara birebir iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri için uygun bir platform sağlamayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki, bu proje sektörümüze ve ülkemize ciddi bir katkı sağlayacaktır".Avdagiç, İTO olarak birebir uluslararası iş buluşmalarını bundan sonra 'Gate of Business' teması ile yapacaklarını kaydetti. Avdagiç, Textile B2B Istanbul etkinliğinin de bu konsept altındaki ilk organizasyon olduğunu, diğer sektörle devam edeceklerini ifade etti."İstanbul, uluslararası arenada tekstil ve kumaş sektöründe de bir merkez olmayı hak ediyor"İTO'nun her yıl 40'ın üzerinde uluslararası fuarın milli katılımını organize ettiğini belirten Avdagiç, "Tekstil ve buna bağlı endüstriler, Türkiye'nin en önemli ihracat alanlarından biri. Burada kapsayıcı bir tanıtım organizasyonu yapmamız gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bu B2B etkinliğini organize ettik. Çünkü İstanbul uluslararası arenada tekstil ve kumaş sektöründe de bir merkez olmayı hak ediyor. Tekstil, hazır giyim ve buna bağlı sektörlerde fuar denilince nasıl Paris'teki, Milano'daki fuarlar öne çıkıyorsa, İstanbul da öyle akla gelmeli" diye konuştu."Gate of Business etkinlikleriyle güçlü ve öncü olduğumuz sektörlerle birlikte dünyada Türk rüzgarı estireceğiz"Tekstilin Türk ihracatının 200 yıllık en güçlü ve öncü sektörlerinden biri olduğunu aktaran Avdagiç, "Nasıl 1867 Paris Dünya Fuarı sebebiyle Şanzelize Caddesi'ndeki tüm mağazalarda Türk kumaşı ve tekstili arz-ı endam edip Türk rüzgarı estirdiysek, bugün de bunu tekrarlamamız için hiçbir neden yok. İTO olarak biz Gate of Business etkinlikleriyle güçlü ve öncü olduğumuz sektörlerle birlikte dünyada Türk rüzgarı estireceğiz" dedi.Avdagiç, organizasyonu etkili bir fuar ve yanında B2B'lerle büyütmek istediklerini kaydetti.Avdagiç, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Hedefimiz, üç yıl içinde İstanbul'daki 100 bin metrekarelik fuar hollerinin tamamını bu sektörleri doldurabileceğimiz bir noktaya gelebilmek. Bu çok iddialı bir hedef. Ancak sektörün gücü, üretim, ihracat yurtdışı pazarlama kabiliyeti ile kesinlikle bunu başarabileceği kanaatindeyiz".Tekstil rakamlarıVerilen bilgiye göre, Türkiye'nin toplam tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatı, yüzde 5.5 azalışla 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 8.3 milyar dolar oldu. AB ülkeleri ihracatta ilk sırayı aldı. Yılın ilk 10 ayında ihracatımızın 4.1 milyar doları AB ülkelerine yapıldı.Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Belarus gibi eski Doğu Bloku ülkelerine ihracatımız artış trendi içinde.Tekstil ve hammaddeleri ihracatımızın yüzde 23.5'ini dokuma kumaş ihracatı oluşturdu. Kumaş'ı, iplik ve ev tekstiliürün grupları izledi.Dokuma kumaş ihracatı 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 1.95 milyar dolar oldu. Aynı dönemde örme kumaş ihracatımız da 2.3 milyar dolar oldu.