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İTO’dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, oda temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet etti.

17.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:54
İTO’dan İstanbullu 414 bin şirkete
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemlerine ilişkin, İstanbullu firmaları, oda temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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