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İTO'dan, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik tedbirler için bilgilendirme kampanyası

İstanbullu 870 binden fazla iş insanının ortağı olduğu 415 bin şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı ekonomik tedbirlerden tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
İTO'dan, Kovid-19'a karşı alınan ekonomik tedbirler için bilgilendirme kampanyası
İstanbullu 870 binden fazla iş insanının ortağı olduğu 415 bin şirketi temsil eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı ekonomik tedbirlerden tüm üyelerinin yararlanması için yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattı.
Kampanyanın tanıtımında İTO'nun internet sitesi, sosyal medya kanalları ve oda gazetesi başta olmak üzere, üyelere ulaşılan tüm mecralar kullanılıyor.

İTO üyeleri için hazırlanan alınacak yeni ekonomik tedbirlere bağlı olarak sürekli güncelenecek olan bilgilendirme sunumunda, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler, vergi, destekler, istihdam ve finans başlıkları şeklinde toplandı. Öteyandan, İTO, "Kısa Çalışma Ödeneği" hakkında hazırladığı bilgi notunu da üyeleriyle paylaştı.

"Tedbirlerden iş dünyamızın en üst seviyede istifade etmesi çok önemli"
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bilgilendirme kampanyasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için çok yönlü tedbirler aldığını söyledi.
Tedbirlerden iş dünyasının en üst seviyede istifade etmesinin önemini vurgulayan Avdagiç, "Asıl önemli olan da iş dünyasının, bu tedbirlerin kendisine ne sağladığını tam olarak bilmesidir. Biz de İTO olarak, hükümetimizin koronavirüse yönelik ekonomik tedbirlerini, 870 bin İstanbullu iş insanımıza duyurmak işin yeni bir bilgilendirme kampanyası başlattık. Kampanya ile üyelerimizin bu tedbirlere nasıl müracaat edeceklerini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Avdagiç, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tedbirlerin hayata geçmesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) de büyük katkısı olduğunu bildirdi.
"Virüs kasırgası geçene kadar açıklanan destekler 'güvenlikli çadırımız' olacak"

Şekib Avdagiç, İstanbul iş dünyasının her zaman olduğu gibi bu zor günde de tüm gücüyle ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu belirten Avdagiç,"Birinci önceliğimiz insanımızın, çalışanımızın 'ayakta ve hayatta' kalmasıdır. İnsanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci olarak da üretimin devam etmesini sağlamaktır. Virüs kasırgası geçene kadar devletimizin açıkladığı destekler 'güvenlikli çadırımız' olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Avdagiç, "Pek çok üyemiz ilan ettiğimiz, baskan@ito.org.tr, e-posta adresi ile sektörel sıkıntılarını ve önerilerini paylaşıyor. Bizler de bunlardan istifade ediyor, öneriler geliştiriyoruz. Alınabilecek önlemleri iş insanlarımızla istişare ediyor, değerlendiriyor ve TOBB öncülüğünde hükümetimizle paylaşıyoruz. Çözüme katkı vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
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