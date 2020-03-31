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İTO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

31.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:40
İTO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeyi kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak beşmilyon TL katkı sağlayacağız." Avdagiç, mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası, Twitter, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İTO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon liralık destek - Ekonomi

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