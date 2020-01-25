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İTO, Elazığ ve Malatya'ya 20 TIR acil ihtiyaç malzemesi yola çıkarıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), depremzedeler için 20 TIR temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor.

25.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:01İTO, Elazığ ve Malatya'ya 20 TIR acil ihtiyaç malzemesi yola çıkarıyor
Ticaret Odası (İTO), depremzedeler için 20 TIR temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 'da meydana gelen ve Malatya merkezi ile ilçelerini güçlü şekilde etkileyen deprem nedeniyle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 20 TIR temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "Acil olarak ısıtıcı, gıda, çocuk bezi, çocuk giyeceklerinden oluşan İTO yardım TIR'larımızı yola çıkarıyoruz. İhtiyaç malzemelerini taşıyan TIR'larımız yarın sabahtan itibaren Elazığ AFAD'a ulaşacak. Bugün ilk yaptığımız açıklamamızda belirttiğimiz gibi, İTO camiası olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin ve odalar birliğimizin koordinasyonunda yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Avdagiç, İTO'nun 445 bin üyesine de seslenerek, "Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, odamız ile iletişime geçebilir. İstanbul iş dünyası bu zor günde halkımızla bir ve beraber olduğu gösterecektir." diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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