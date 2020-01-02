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İTO-İstanbul'da en çok yaş üzüm fiyatı arttı, portakal fiyatı düştü (2)

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Aralık ayında yüzde 35.35 ile en çok yaş üzümün fiyatı arttı ve yüzde 15.90 ile en çok portakalın fiyatı düştü.

02.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:46 İTO-İstanbul'da en çok yaş üzüm fiyatı arttı, portakal fiyatı düştü (2)
Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, ayında yüzde 35.35 ile en çok yaş üzümün fiyatı arttı ve yüzde 15.90 ile en çok portakalın fiyatı düştü.

İTO'nun perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Aralık'ta aylık yüzde 1.07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 1.40 arttı. Yıllık bazda, Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 13.41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 7.68 yükseldi.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında Gıda Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm yüzde 35.35 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatı artan diğer ürünler;

yüzde 34.11 ile taze fasulye,

yüzde 24.71 ile salatalık,

yüzde 22.93 ile domates,

yüzde 20.84 ile yeşil soğan,

yüzde 17.04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

Aralık ayında Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan portakal yüzde 15.90 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün

oldu. Fiyatı azan diğer ürünler;

yüzde 9.13 ile şehirlerarası otobüs,

yüzde 8.88 ile gıda harcamalarında muz,

yüzde 8.59 pırasa,

yüzde 4.63 ile karnabahar,

yüzde 4.04 ile lahana oldu.

Aralık ayında perakende fiyatlar aylık bazda;

Ev Eşyası harcamaları yüzde 1.74,

Gıda Harcamaları yüzde 1,55,

Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları yüzde 1.08,

Konut harcamaları yüzde 0.82,

Sağlık ve Kişisel - Bakım harcamalar yüzde 0.75 artarken,

Giyim Harcamaları yüzde 0.44,

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları yüzde 0.20 düştü.

Diğer Harcamalar grubunda fiyatlar değişimedi. (Tablo)


- İstanbul

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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