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İTO-İstanbul'da perakende fiatlar Mart'ta yüzde 0.33 arttı

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi Mart'ta aylık bazda yüzde 0.33 arttı.

01.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:02
İTO-İstanbul'da perakende fiatlar Mart'ta yüzde 0.33 arttı

İstanbul 'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi Mart'ta aylık bazda yüzde 0.33 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, aynı dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 1.78 yükseldi.

İTO verilerine göre, Mart ayında yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 12.47 ve toptan fiyatlar yüzde 9.91 yükseldi.

Mart ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;

Giyim Harcamalarında yüzde 3.84,

Diğer Harcamalar grubunda yüzde 2.56,

Gıda harcamalarında yüzde 0.98,

Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0.50,

Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0.19 artış olurken,

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 2.76,

Konut harcamalarında yüzde 1.34,

Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 0.25 azalış gerçekleşti.

Mart ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre;

Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 9.39,

Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2.59,

İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 2.16,

Mensucat Grubunda yüzde 0.71 artış olurken,

Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3.28,

Madenler Grubunda ise yüzde 1.90 azalış gerçekleşti,

İnşaat Malzemeleri Grubunda ise fiyat hareketi görülmedi. (Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
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