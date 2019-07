İTO, İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile anlaşma imzaladı

DÜNYACA ünlü seyahat web sitesi TripAdvisor İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na (ICVB) devretti. Buna göre her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor'ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, ICVB yönetecek. Sayfaların yönetimi ise ICVB'nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.

Anlaşmanın imza töreni ve tanıtım toplantısı bugün İTO'nun Eminönü'nde bulunan yönetim merkezinde gerçekleşti. Toplantıya İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver katıldı. Toplantıda konuşan, Chad Shiver ise, İstanbul'a destinasyon aramışında yüzde 158 oranında son 2 yılda artış olduğunu en çok ilginin ise İspanya'dan olduğunu belirterek, "İstanbul'un otel, restoran ve seyahat puanlarının web sitesinde puanları çok iyi. Barselona, Roma ve Paris'ten daha yüksek puanlara sahip. İstanbul 2019'da harika bir merkez olarak ortaya çıkmakta. Bu yıl İstanbul ziyaret edilecek en iyi destinasyonlar arasında dünyada 8, Avrupa'da 6. sırada yer alıyor" dedi.

Shiver, ICVB'nin gelecek yıl bir numaralı destinasyon olmayı hedeflediğini ve bunu başarmak istediklerini ifade etti.

Şekib Avdagiç ise "İstanbul'da turist profilinde belli sebeplerden dolayı son 5 yılda bir değişim yaşadık. Biz şimdi yaşanan bu değişimin tüm artı unsurlarını bir araya getirip bunu avantaja nasıl çevirebiliriz ve İstanbul'daki bu çok daha geniş yelpazeden gelen turist sayısını, daha fazla harcayan turist profiline yükselterek İstanbul'a nasıl daha fazla katma değer sağlayabilirizi öncelikli konu olarak belirliyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından Avdagiç ve Shiver anlaşmayı imzaladı. Avdagiç, Shiver'e plaket hediye etti.

Anlaşmayla hedeflenenler şöyle:

1- En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor'da, İstanbul'a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması.

2- Projeyle, İstanbul'un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak.

3- İstanbul'un TripAdvisor listelerinde 'Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu' unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.

4- Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul'un sesi duyurulabilecek.

5- Dijital mecranın imkanlarıyla 'akıllı hedefleme' imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul'a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul'un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.

6- TripAdvisor'da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek.

7- İstanbul'da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.

8- En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.

TRIPADVISOR HAKKINDA

Seyahat web sitesi TripAdvisor, her ay 490 milyon gezgine hizmet veriyor. Dünyanın dört bir yanındaki gezginler, TripAdvisor sitesini ve uygulamasını kullanarak 8,3 milyon konaklama yeri, restoran, deneyim, hava yolu şirketi ve gemi seyahati hakkında 760 milyonu aşkın yoruma ve görüşe göz atabiliyor. Gezginler, ister planlama aşamasında olsunlar ister seyahatte; otel, uçak bileti ve gemi seyahatinde düşük fiyatları karşılaştırmak, popüler gezilecek yer ve turlarda rezervasyon yaptırmak ve restoranlarda masa ayırtmak için siteyi ziyaret ediyor. TripAdvisor, 49 pazarda ve 28 dilde hizmet veriyor.



- İstanbul