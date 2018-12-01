İstanbul Ticaret Odası Enflasyon Raporunu Açıkladı

İstanbul'da Kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 0,24 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,18 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi Kasım ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 12,99, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalama yüzde 16,82 artış gösterdi. Perakende fiyatlar Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,61, toptan fiyatlar ise yüzde 24,57 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI

Kasım'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 0,42, gıda harcamalarında yüzde 0,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,03, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 artış görüldü. Aynı dönemde; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -2,52, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -0,88, konut harcamalarında yüzde -0,88 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.

Kasım'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,35, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,18 arttı. Madenler grubunda yüzde 7,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,49, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33, mensucat grubunda ise yüzde 0,41 azalış kaydedildi.