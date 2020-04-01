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İTO'ya göre fiyat artışları

İstanbul'da, perakende fiyatlar martta bir önceki aya göre yüzde 0,33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,47 arttı.

01.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:38
İTO'ya göre fiyat artışları
İstanbul 'da, perakende fiyatlar martta bir önceki aya göre yüzde 0,33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,47 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da, martta, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 0,33, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,78 artış gösterdi.
Martta, geçen yılın aynı dönemine göre, Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,47, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 9,91 yükseliş görüldü.
- Sektörel bazda değişim oranları
Perakende fiyatları martta bir önceki aya göre giyimde yüzde 3,84, diğer harcamalarda yüzde 2,56, gıdada yüzde 0,98, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,50, ev eşyasında yüzde 0,19 arttı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,76, konutta yüzde 1,34, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,25 azaldı.
Martta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,39, gıda maddelerinde yüzde 2,59, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,16, mensucatta yüzde 0,71 artış görülürken, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,28, madenlerde yüzde 1,90 azalış yaşandı. İnşaat malzemeleri grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi
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