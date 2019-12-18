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İTSO 2020 tahmini bütçesi belli oldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) 2020 yılı tahmini bütçesi 6,5 milyon TL olarak belirlendi.

18.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:11İTSO 2020 tahmini bütçesi belli oldu
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) 2020 yılı tahmini bütçesi 6,5 milyon TL olarak belirlendi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Mahmut Demirtaş başkanlığında yapılan Meclis Toplantısına 42 meclis üyesi iştirak etti. 2019 yılında 5 milyon 567 bin TL olan tahmini bütçe 2020 yılında yüzde 16.74 oranında artırılarak 6,5 milyon TL olarak kabul edildi.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl'ün en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olarak şehrimiz ve üyelerimizin daha iyi seviyelere ulaşabilmeleri amacıyla verimli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları 2020 yılında da sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için oluşturulan 6,5 milyon TL'lik bir tahmini bütçemiz bulunuyor. Gerek şehrimiz gerekse üyelerimiz için yapacağımız projelerin hayata geçebilmesi amacıyla oluşturulan raporlarımız sonucu öngörülen bu rakamı meclisimizin oylarıyla onayladık. Yeni yılda tüm enerjimiz, özverimiz ve heyecanımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Şehrin her köşesinde, üretimin ve değerin olduğu her noktada sanayicimizle, esnafımızla ve çalışanlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve biz de İTSO olarak gerek iş dünyası gerekse sosyokültürel hayat içerisinde elimizden gelen katkıyı sunarak etkimizi hissettirmeye devam edeceğiz. 2020 yılı tahmini bütçemizin şehrimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

İnegöl, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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