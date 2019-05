İTSO 4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği, Hikmet Şahin Kültürpark'ı içerisinde gerçekleştirilen törenle hizmete girdi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Töreninin açılış konuşmasını yapan Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Müfide Karaduman, "Bugün 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliğini açılışını yapmak üzere bir aradayız. Aslında şenliğimizi geçtiğimiz Cuma günü aynı saatlerde açmayı planlıyorduk. Doğa, buna izin vermedi ani gelişen dolu, yağmur, fırtına, kısa sürmesine rağmen bize ve katılımcı kadınlarımıza zor anlar yaşattı. Allaha çok şükür ki sağlık açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmadı sadece bir miktar maddi zararı olan katılımcılarımız oldu. İlk şenliğimize 34 stant ile başlamıştık her yıl artarak devam eden katılımcı sayısı bu yıl 100 katılımcıya ulaşmıştır.Kadın Girişimciler Kurulumuz; 11 yıl evvel Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu direktifiyle oluşturulan Odamıza bağlı bütçesi de olmayan bir kuruldur. Bizler, Odamız yönetimine; kuruluş amacımıza uygun olarak öneriler ve projeler sunuyoruz. O günden bu güne yaptığımız etkinlikler kadınların iş hayatına atılması, yönetimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında daha fazla yer alması içindi. Bugünkü şenlik etkinliğimiz ise, kadınlarımıza sadece fikir değil onların emeklerini de görünür kılmak için ne yapabiliriz diyerek 4 yıl evvel yola çıktığımız, Odamız yönetimine sunduğumuz ve kabul görmüş bir projedir. Geçmiş dönem başkanımız Metin Anıl ile bugün Yavuz Uğurdağ başkanımız ve yönetim kurullarımız bizlere inandılar. Maddi manevi desteklerini hiç bir zaman esirgemediler. Burada İnegöl'de yaşayan ve iş hayatına atılmış veya atılmak için heyecanla bekleyen kadınlarımız varsa odamız başkan ve yöneticilerimizin bizlere ve dolayısıyla sizlerin başaracağına inanmalarındandır. Kurulduğumuz günden bugüne tüm kurul üyesi arkadaşlarım adeta birer mentör gibi kadınlarımızı yönlendirirken, Odamız da KOSGEB işbirliği ile kadınlarımıza girişimcilik kursu almalarını sağlayarak iş hayatlarında başarılı olmaları için desteklerimi esirgememiştir. Keza belediyemiz ve halk eğitim de açtığı kurslarla kadınlarımızın yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu yüzden bu şehirde yaşayan kadınlar olarak da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Biz biliyoruz ki her girişimci ve çalışan kadın önce ailesi sonra ülkesi için faydalı olmaktadır. İnanıyorum ki bugün burada katılımcı olan arkadaşlarımızın her birinin gelecekte bir başarı öyküsü olacak ve sizler başka kadınlarımıza ilham kaynağı olarak bizim görevlerimizi devir alacaksınız. Şubat 2019'da 47 kişiden yeniden oluşan İnegöl Kadın Girişimciler Kurulumuz 2 başkan ve iki başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca İnegöl Kadın Girişimciler Kurulu Bursa İl İcra Kurulunda bu yıl 2 kişi ile temsil edilmektedir. Bu etkinliğimiz, öncelikle beraber başkanlığını yürüttüğümüz Enerjin Baloğlu ile birlikte başkan yardımcılarımız Hande Anıl ve üzere, Özlem Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Malgaralı olmak üzere, kurul üyesi tüm ekip arkadaşlarım ve odamız personellerinin yoğun çalışması ile gerçekleşmiştir. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bizler iş sahibi kadınlar olarak yol gösterici olmaya devam edeceğiz" dedi.

KADINLARIN İŞ DÜNYASINDA YER ALMALARINI ÖNEMSİYORUZ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca üyelerimize hizmet vermiyoruz, aynı zamanda girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak yeni işletmelerin kurulması ve yeni yatırımların hayata geçmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda, bizi biz yapan kadınlarımızın iş dünyasında da daha fazla yer almalarını önemsiyor ve bunun için çalışıyoruz. 2016 yılında 40 katılımcı ile başlattığımız Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliğimizin bu yıl dördüncüsünü 100 katılımcı ile organize ediyoruz. Şenliğimizi kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve örnek işletmelerimizi girişimci adaylarımızla buluşturmak amacıyla düzenliyoruz. Şenlikte giyimden turizme, mobilyadan eğitime çeşitli sektörden 100 Kadın Girişimcimiz ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Şenliğimizin hayata geçirilmesi için Odamız Kadın Girişimciler Kurulu azim ve gayretle çalıştı. Gayretli çalışmaları için başta Odamız Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarımız olmak üzere tüm kurul üyelerimize şükranlarımı sunuyor, kendilerini tebrik ediyorum. Bu yıl iki gün sürecek olan şenliğimiz bu gece ve yarın gece sahura kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİYOR

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiği sloganıyla burada da alışveriş şenliği adı altında bayanların elinin değdiği çok belli olan ve çok daha güzel olacağına inancımız bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Önemli değerlerin olduğu bir şehir olan İnegöl'de yaşıyoruz. Burada emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum" dedi.

KADINLAR, FIRSAT VERİLEN HER ALANDA BAŞARILI OLUYORLAR

Kaymakam Şükrü Görücü ise, "Kadınlara fırsat verildiğinde her alanda başarılı olduklarını biliyoruz. İnegöl'e geldiğim günden bugüne kadar tüm çalışmaları beraber izliyoruz. Bugün burada emeği geçen tüm kadınlarımızı ve Odamızı tebrik ediyorum. Her şey çok güzel başlar, önemli olan onu devam ettirmektir bu da onu başlatanlara bağlıdır. 4 yıl önce çıkılan bu yolda 34 girişimciyle başlanan organizasyonda, bugün 100 girişimciyi aşmış durumdasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İnegöl Belediyesi halk dansları ekibi, gösterilerini sundular.Akabinde ise, kurdele kesilerek açılışı yapılan şenlikteki stantlar gezildi.

Kaynak: Bültenler