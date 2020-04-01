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İTSO'da aidatlar ertelendi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatı 1. taksitinin, oda yönetim kurulu kararı ile 2. taksit dönemi olan ekim ayında alınacağını belirtti.

01.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
İTSO'da aidatlar ertelendi
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatı 1. taksitinin, oda yönetim kurulu kararı ile 2. taksit dönemi olan ekim ayında alınacağını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile oda üyelerinin haziran ayında ödemeleri gereken yıllık ve munzam aidatları 1. taksitinin, hiçbir gecikme zammı/faizi işlemeksizin ekim ayındaki 2. taksit dönemine ertelenmesi kararı aldıklarını belirtti.

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Korona virüsün ekonomik etkilerinin en az seviyede hissedilmesi anlamında hayata ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de bir takım çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında bizler de her geçen gün gerek üyelerimize gerekse ilçemize faydalı olacak çalışmalar yürütmekteyiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, odamız üyelerinin haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber ekim ayında ödenmesi kararı aldık. Sektörlerden gelen taleplerin odamızca iletilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz girişimleri ve Ticaret Bakanlığımızın onayı ile uygun görülmüştür. Yönetim kurulumuzca aldığımız bu kararımızın üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korona virüs ile olan mücadelemizi sürdürerek üyelerimizin, şehrimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İTSO'da aidatlar ertelendi - Ekonomi

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