İTSO'dan Eğitime Destek Kampanyası

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında, İnegöl'de eğitim gösteren 68 ilkokul ve ortaokulda tespit edilen 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolileri, düzenlenen törenle okul idarecilerine teslim edildi.

15 YILDA 12 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

İTSO binasında gerçekleştirilen törende konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "2019 yılı eğitim yardım kampanyamızı başlatıyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, 15 yıldır İnegöl'de ilk ve orta dereceli öğrencilere yardım kampanyası düzenliyor. Ticaret ve Sanayi Odamız, 15 yıldır bu yardımları yaparken 12 bin öğrenciye ulaşmış durumda. Bu sene de toplamda 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrencimize ayakkabı ve mont yardımı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize ve velilere yardım etmeye devam edeceğiz. Bu seneki yardımımız 60 bin TL civarında olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz listeleri ve öğrenci isimlerini bize ulaştırdılar. Bizler de paketlerimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde Müdürlerimiz yardımların dağıtımını gerçekleştirecekler. Yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize ve ailelerine bir nebze de olsa desteğimiz olduysa çok mutlu oluruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

İNEGÖL'ÜN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HAYIRSEVERLİĞİDİR

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "İnegöl'ümüzün birçok özelliğinin yanında en az bilineni ve en büyük özelliği de hayırsever bir memleket oluşudur. İçerisinde bulundurduğu hayırsever insanları ve kuruluşlarıyla her geçen gün ilçemize yeni hayır kurumları kazandırılmaktadır. Bunların en başında da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız gelmektedir. Yaptırmış olduğu okul ve bugüne kadar İlçe Milli Eğitimine verdiği desteklerden dolayı başta Başkanımız olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Yardımların bundan sonra da artarak devam edeceğini biliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm işadamlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, hazırlanan yardım kolileri 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.