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İTSO'dan KVKK seminerine dâvet

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 26 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu seminerine bütün üyeleri davet etti.

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:57 İTSO'dan KVKK seminerine dâvet
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 26 Perşembe günü düzenlenecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu seminerine bütün üyeleri davet etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 1 Ocak 2020'den itibaren mecburi hale gelecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin 26 Aralık Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu'nda "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu semineri" düzenliyor. 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde KVKK'nın son tarihi 31.12.2019 olarak belirlenmişti. İTSO Başkanı Uğurdağ, düzenlenecek olan KVKK seminerine yoğun katılım beklediklerini belirterek, "İş dünyası KVKK'ya hazır olmalı" dedi.

Seminer ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında son tarih 31 Aralık 2019 olarak belirlenmişti. Mecburi hale gelecek olan bu kanunu iş dünyası olarak çok önemsiyoruz. Gerek ülkemizde gerekse ilçemizde iş dünyası tarafından kanunun önem ve içeriğinin tam olarak bilinmediği düşüncesindeyiz. Üyelerimizin KVKK hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaları amacıyla Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Melih Engin'in anlatımıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu semineri düzenliyoruz. Oda olarak kanun ile çizilen sınırlara dikkat ediyor ve üyelerimizin konu hakkında bilgiye ulaşması için çalışıyoruz. İş dünyasını yakından ilgilendiren ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan bu kanun ile ilgili 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00 ile 17.00 arasında İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan seminerimize tüm üyelerimizi davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Aralık, İnegöl, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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