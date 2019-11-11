Haberler » Güncel » İTSO'dan seramik atölyesi - Haber

İTSO'dan seramik atölyesi

İnegöl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), seramik boyama atölyesi düzenledi.

11.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:48İTSO'dan seramik atölyesi
Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), seramik boyama atölyesi düzenledi.

Satürn Seramik'te düzenlenen atölyede konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kadınlarımızın gücü ve etkisi yadsınamaz bir durumdadır. Kadınların elinin değdiği yerde düzen, bereket ve güven vardır. Kadınlarımızın iş hayatının içerisinde olmalarını son derece önemsiyor ve destekliyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman kadın girişimcilerimizin yanında olduk ve bu yönde teşvik edici çalışmalarda bulunduk. Bugün de İnegöl Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen bir atölyeyi ziyaret ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Muhsin Koçarslan, BTSO KGK Başkanı Sevgi Saygın ve ilçelerimizin KGK temsilcilerinin de iştirakiyle gerçekleştirilen bu programın kadın girişimcilerimizin sayısının artırılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Programın gerçekleştirilmesinde emeği olan İnegöl KGK Başkanlarımız Müfide Karaduman ve Enerjin Baloğlu'na, KGK üyelerimize ve programa ev sahipliği yapan Satürn Seramik'e teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Yavuz Uğurdağ ziyaret esnasında, kadın ve çocukların gerçekleştirdiği seramik boyama sanatını inceledi. - BURSA

İnegöl, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:03 Rusya'da korkunç kaza: 2 ölü
18:01 Samsun'da alev alan araçta bir çocuğun öldüğü trafik kazası
18:01 Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
18:01 Rus uzay üssü inşaatında 169 milyon dolarlık yolsuzluk
18:01 İstanbul ağaç dikme seferberliğine üniversite öğrencilerinden destek
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:05:19