Haberler » Ekonomi » İTSO'dan üyelerine 'Türk dış yatırım paneli' - Ekonomi

İTSO'dan üyelerine "Türk dış yatırım paneli"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle "Türk Dış Yatırım Paneli" düzenlenecek.

03.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:23İTSO'dan üyelerine
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle "Türk Dış Yatırım Paneli" düzenlenecek.

Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Ekonomik Kalkınma Ajansı ile Dünya Gazetesi iş birliğiyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "Türk Dış Yatırım Paneli" tertipleniyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yatırım ve ticaret merkezi olan bölgenin sunacağı fırsatların aktarılacağı panele bütün işadamlarını davet etti.

Program ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöllü sanayicilerimizin ve işadamlarımızın kendilerini ve işletmelerini geliştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda daha etkili olmaları için gerçekleştirdiğimiz eğitim ve seminer programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Dünya Gazetesi ve Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı işbirliğinde İnegöllü iş adamlarımıza yönelik olarak "Türk Dış Yatırım Paneli" düzenliyoruz. Kalkınma ajansı, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa'ya taşımak isteyen Türk iş adamlarımıza bölgeyi tanıtarak ücretsiz danışmanlık ve bürokratik hizmetler sunuyor. Yurtiçi pazarında faaliyet gösteren ve yurtdışına açılmak isteyen ya da yurtdışında yeni pazarlara hitap etmek isteyen iş adamlarımıza büyük fayda sağlayabileceğine inanıyoruz. Bütün iş adamlarımızı ve sanayicilerimizi 6 Aralık 2019Cuma günü saat 10.00'da odamız konferans salonunda başlayacak olan panele davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Ren Vestfalya, İnegöl, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:54 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:54 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:52 Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:52 Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:52 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
17:20 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak - Ekonomi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Ekonomi
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi! - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
07:05 ABD Dışişleri Bakanı Esper: NATO planı Türkiye'nin kendine özgü çekinceleriyle engellenemez - Haberler
3.12.2019 20:22:45